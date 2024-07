Вице-президент Аргентины выступила в поддержку игрока сборной в споре о расизме

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль выразила свою поддержку игроку национальной сборной Энцо Фернандесу, которого обвинили в расизме, на своей странице в социальной сети X.

Фото: sxc.hu by Fabián Minetti is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository