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Вице-президент Аргентины выступила в поддержку игрока сборной в споре о расизме

Аргентинский вице-президент поддержала игрока сборной в споре о расизме

0:55
Спорт

Вице-президент Аргентины Виктория Вильярруэль выразила свою поддержку игроку национальной сборной Энцо Фернандесу, которого обвинили в расизме, на своей странице в социальной сети X.

Аргентинский вице-президент поддержала игрока сборной в споре о расизме
Фото: sxc.hu by Fabián Minetti is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Она подчеркнула, что Аргентина является страной свободы, где никогда не было колоний или граждан второго сорта. "Ни одна колониальная нация не сможет запугать нас за наши слова или за правду, которую они не хотят признавать. Прекратите притворяться возмущенными, лицемеры. Энцо, я стою за тобой", — написала политик.

Ранее во время празднования победы в Кубке Америки аргентинские футболисты спели в автобусе песню, критикующую африканское происхождение игроков сборной Франции. Этот момент попал в прямую трансляцию, которую Фернандес вел в социальных сетях.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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