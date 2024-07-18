Раскрыт способ подтянуть живот всего за пару минуты в день: советы эксперта

Марина Крестовникова, тренер-реабилитолог и руководитель студии пилатеса и балета Grand Pilates, рассказала РИА Новости о планке как простом и одном из самых эффективных упражнений для укрепления мышц живота.
Она подчеркнула, что основное преимущество планки заключается в комплексной проработке всех мышц кора и пресса, независимо от варианта и продолжительности упражнения. Регулярное выполнение помогает улучшить осанку, сделать живот более подтянутым и уменьшить риск заболеваний позвоночника и суставов. Энергозатраты при таком упражнении значительно выше, особенно в сочетании с правильным питанием, что делает его эффективным инструментом для похудения и общего укрепления тела.
Крестовникова также дала рекомендации по правильному выполнению классической планки: тело должно быть вытянутым, образуя прямую линию от затылка до пяток с небольшим прогибом в поясничной области. Руки могут быть согнуты в локтях под углом 90 градусов или выпрямлены, а напряжение в прессе помогает активизировать мышцы живота. Взгляд следует направить на пальцы рук для упрочения шеи. Время удержания в таком положении может варьироваться от 15 до 30 секунд в зависимости от уровня подготовки и комфорта.
Однако специалист предупредила, что упражнение следует избегать при гипертонии, туннельном синдроме, болях в локтевых суставах и плечах, межпозвонковой грыже в острой фазе, грыже пищевода, паховой грыже, ожирении, беременности, остеохондрозе, а также при травмах рук, спины и плечевого пояса.
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