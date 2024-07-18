Помогают ли вратарям подсказки на бутылках при пенальти? Отвечает профессиональный голкипер

Как отразить пенальти? Опыт Артема Реброва

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт Командные виды Футбол

Бывший голкипер московского клуба "Спартак" Артем Ребров поделился своим опытом помощи вратарям в отражении ударов с пенальти. В частности, он отметил, что ключевым моментом остаётся чувство вратаря в тот момент, когда игрок подходит к удару.

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Ребров подчеркнул, что несмотря на различные подсказки от тренерского штаба, решение о том, куда бить игроку, а вратарю — как отразить удар, принимает вратарь на поле.

Стоит отметить, что вратарь сборной Англии Джордан Пикфорд отразил удар в серии пенальти в матче ¼ финала ЕВРО‑2024, воспользовавшись информацией, которая была размещена на бутылке с водой.