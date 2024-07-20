Врачи заявили об опасности "львиной диеты"

"Львиная диета" от блогера может быть опасной для здоровья

1:05 Your browser does not support the audio element. Спорт

В Сети стала популярна "львиная диета" от блогера Михайлы Петерсон.

Фото: commons.wikimedia.org by Oxiq, CC0

Ее суть заключается в том, что человек копирует меню льва. Так блогер советует есть красное мясо и пить воду с солью.

По словам Петерсон, ее режим питания устраняет риски развития множества аутоиммунных и хронических заболеваний: усталость и депрессию, угревую сыпь и даже синдром раздраженного кишечника.

Девушка конечно добилась большого успеха в продвижении ЗОЖ, однако у инфлюенсера нет медобразования, пишет "СЭ".

Врачи по всему миру обратили внимание, что Петерсон основывается только на личном опыте в разработке такой нестандартной диеты. Специалисты считают, что мозгу нужны углеводы, которые организм перерабатывает в глюкозу. Она, в свою очередь, необходима для работы головного мозга.

Исходя из этого, "львиная диета" может негативно отразиться на самочувствии и концентрации внимания, в тяжелых случаях она приводит к развитию кето-гриппа.