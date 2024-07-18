Пожар в Краснодаре напугал футбольных фанатов: огонь бушует около стадиона

В Краснодаре вспыхнул пожар рядом с стадионом "Краснодар", вызванный нарушением теплоизоляции в подсобном помещении парка Галицкого.
Жара, державшая город в затяжном плену, сыграла свою роль, спровоцировав возгорание, которое быстро распространилось на строительные материалы.
Сотрудники МЧС оперативно локализовали огонь на площади 30 квадратных метров, предотвратив угрозу для стадиона и посетителей.
Планы на проведение матча "Краснодара" не поменялись: первая домашняя игра пройдет вовремя, восстановительные работы в парке будут завершены до ее начала.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.