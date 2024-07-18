Лёд тронулся: российские фигуристы получили квоты на Гран-при

Российским фигуристам дали шанс, но нужен ли он?

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт Фигурное катание

Международный союз конькобежцев (ISU) ведет противоречивую политику в отношении российских фигуристов, продолжая их изоляцию, но предоставляя небольшие квоты на участие.

Фото: Аккаунт Федерации Фигурного катания на коньках России Вконтакте by vk.com/ruskating, PDM

ISU предоставил российским и белорусским юниорам по одной квоте на два этапа Гран-при — в Турции и Китае, а также спортивным парам на три этапа — в Чехии, Турции и Польше.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что это первый шаг к возвращению российских фигуристов на международные соревнования.

Однако квоты сами по себе ничего не значат без официального допуска от ISU. Глава ISU Ким Чжэ Ёль заявил, что позиция может измениться только после снятия санкций с России, чего пока не произошло.

Следующее заседание Совета ISU состоится в сентябре, и возможно, там рассмотрят вопрос об участии российских фигуристов. Но пока политика преобладает над спортивными интересами, и будущее участия российских спортсменов остается неопределенным, сообщает Sportbox.ru.