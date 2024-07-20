Фитнес-тренер Соломин назвал причину дряблости внутренней поверхности бедра

Тренер Соломин рассказал, из-за чего внутренняя поверхность бедра становится дряблой

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Фитнес-тренер и специалист по осанке Денис Соломин объяснил, почему внутренняя поверхность бедра становится дряблой.

Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, CC BY 2.0

При длительном сидении, когда колени сведены вместе, а стопы стоят шире колен, приводящие мышцы постепенно укорачиваются. Из-за этого появляется дряблость верхних тканей.

Тонус внутренней поверхности бедра зависит от работы мышц живота, так как приводящие мышцы входят в одну мышечную цепь со стопами, тазовым дном, мышцами живота и грудной клетки.

"Есть цепь, которая называется глубинной фронтальной линией. Вываленный низ живота, сутулость, впалая грудная клетка говорят о том, что на этой линии есть проблемы. Это тоже частая причина дряблости внутренней поверхности бедра", — цитирует Соломина "СЭ".