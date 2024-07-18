Конфликт между WADA и США обостряется, и Америка может потерять право на проведение Олимпиад 2028 и 2034 годов.
Первый президент WADA Ричард Паунд заявил, что WADA может признать Американское антидопинговое агентство (USADA) несоответствующим кодексу.
В центре конфликта — дело китайских пловцов, в отношении которых США начали расследование после обнаружения триметазидина в пробах 23 атлетов перед Олимпиадой в Токио. WADA не нашла злого умысла и встала на сторону китайцев, что вызвало недовольство в США.
Ричард Паунд, ранее поддерживавший американских чиновников против России, теперь предупреждает США о возможной потере Олимпиад. Закон Родченкова, предусматривающий преследование за допинг во всем мире, не соответствует антидопинговому кодексу WADA и может стать причиной санкций против США.
Если конфликт продолжится, США могут лишиться не только права на проведение Олимпиад, но и столкнуться с новыми обвинениями в допинге.
Ситуация становится всё более напряжённой, и бывшие и нынешние руководители WADA устали от угроз в свой адрес, как сообщает Sportbox.ru.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.