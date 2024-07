Карма сработала: у США готовятся отобрать Олимпиаду

Your browser does not support the audio element.

Конфликт между WADA и США обостряется, и Америка может потерять право на проведение Олимпиад 2028 и 2034 годов.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0