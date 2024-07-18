Карма сработала: у США готовятся отобрать Олимпиаду

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WADA угрожает лишить США Олимпиад

1:26
Спорт

Конфликт между WADA и США обостряется, и Америка может потерять право на проведение Олимпиад 2028 и 2034 годов. 

WADA угрожает лишить США Олимпиад
Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Первый президент WADA Ричард Паунд заявил, что WADA может признать Американское антидопинговое агентство (USADA) несоответствующим кодексу.

В центре конфликта — дело китайских пловцов, в отношении которых США начали расследование после обнаружения триметазидина в пробах 23 атлетов перед Олимпиадой в Токио. WADA не нашла злого умысла и встала на сторону китайцев, что вызвало недовольство в США.

Ричард Паунд, ранее поддерживавший американских чиновников против России, теперь предупреждает США о возможной потере Олимпиад. Закон Родченкова, предусматривающий преследование за допинг во всем мире, не соответствует антидопинговому кодексу WADA и может стать причиной санкций против США.

Если конфликт продолжится, США могут лишиться не только права на проведение Олимпиад, но и столкнуться с новыми обвинениями в допинге.

Ситуация становится всё более напряжённой, и бывшие и нынешние руководители WADA устали от угроз в свой адрес, как сообщает Sportbox.ru.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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