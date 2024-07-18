Эксперт Лидов: качество воздуха в Париже не повлияет на проведение ОИ-2024

Эксперт сообщил, что от такого качества воздуха в Париже могут пострадать астматики

2:24 Your browser does not support the audio element. Спорт

У олимпийских объектов в Париже накануне Игр-2024 пробы воздуха показали высокий уровень загрязнения диоксидом азота, сообщили в национальной ассоциации по улучшению качества воздуха Respire. Эксперт по спортивной медицине и антидопинговой безопасности РФ Петр Лидов в беседе с NewsInfo.Ru объяснил, может ли это послужить причиной для отмены ОИ-2024.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

В пределах французской столицы почти на всех площадках, где будут проводить состязания (которые включили в исследование), зафиксировали превышение норм ВОЗ относительно качества воздуха.

Лидов считает, что атмосферные явления и климатические условия учитывают всегда, когда выбирают локацию для проведения Олимпийских игр.

"В Париже нет страшной летальности из-за загрязнённого воздуха. Поэтому это, скорее всего, такой чрезмерно надуманный вброс. Даже если бы ситуация была критичной, МОК не позволил бы себе потерять огромные деньги из-за отмены Игр по такой причине. Организация уже подмяла под себя Олимпийскую хартию, начала её видоизменять … МОК полностью отошёл от позиции Пьера де Кубертена", — считает Лидов.

Уровень содержания диоксида азота в районе проведения олимпийского марафона от площади Отель-де-Виль до площади Дома Инвалидов уже в 2023 году достигал показателя от 25 до 30 мкг/м³, что в несколько раз больше норм ВОЗ.

"Диоксид азота считается так называемым ирритантом. Он провоцирует возникновение астмофизических усилий, когда возникает бронхоспазм. Это опасно для астматиков. То есть у ряда спортсменов, которые склонны к астме, во время физических усилий могут возникнуть бронхоспазмы", — рассказал о последствиях загрязнения эксперт.

Однако, по словам Петра Лидова, если у атлетов имеется терапевтическое исключение на предмет бронхоспазма, то им официально будет разрешен специальный допинг, поскольку он будет носить лечебный характер. Если же такого исключения нет, то эти спортсмены будут уступать своим соперникам в

выносливости. Нюансов здесь много.