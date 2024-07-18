Чёрная полоса в карьере Андрея Рублёва: российский теннисист проигрывает даже ноунеймам

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Кризис Андрея Рублёва: проблемы и надежды

1:14
Спорт » Одиночные виды » Теннис

Российский теннисист Андрей Рублёв переживает тяжёлые времена, проигрывая даже слабым соперникам.

Кризис Андрея Рублёва: проблемы и надежды
Фото: flickr.com by JC, CC BY 2.0

Рублёв утратил уверенность и знаменитый удар справа. На турнир в шведском Бостаде он приехал с серией из четырех поражений. В первом круге Уимблдона он проиграл 122-му в рейтинге теннисисту Франсиско Комесане. После этого Андрей откатился на восьмое место в рейтинге ATP и получил двухнедельный отдых.

Рублёв надеялся на успешное выступление в Бостаде, но в первой же встрече проиграл аргентинцу Тьяго Тиранте, который занимает 121-ю позицию. Нервничая и споря с судьёй, Рублёв потерял концентрацию и проиграл со счётом 6:4 в решающем сете.

Ранний вылет из турнира привёл к тому, что Рублёв вылетел из первой восьмёрки рейтинга ATP. Теперь он девятая ракетка мира, но если Стефанос Циципас добьётся успеха в Гштааде, Андрей опустится ещё ниже.

Рублёв решил отказаться от участия в Олимпийских играх, чтобы справиться с физическими и эмоциональными проблемами, как сообщает Sportbox.ru.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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