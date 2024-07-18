Российская теннисистка утешила первую ракетку мира Синнера после поражения Медведеву

Роман на корте и за его пределами: Синнер и Калинская отдыхают вместе

0:54 Your browser does not support the audio element. Спорт Одиночные виды Теннис

Итальянский теннисист Янник Синнер уступил Даниилу Медведеву в четвертьфинале Уимблдона. Специалисты отметили, что ему требуется отдых, в первую очередь моральный. Прислушавшись к советам, Синнер отправился на отдых в Италию, на Сардинию.

Фото: commons.wikimedia.org by Vladsinger at English Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Синнер отдыхает с российской теннисисткой Анной Калинской, которая занимает 17-е место в мировом рейтинге. Их отношения стали известны еще в мае на "Ролан Гаррос". Во время Уимблдона Янник поддерживал Анну на её матчах.

После Уимблдона пара отправилась отдохнуть на Сардинию, где их заметили папарацци. Синнер готовится к Олимпийским играм в Париже, где он выступит в одиночном разряде и в паре с Лоренцо Музетти. Анна также планирует поехать в Париж, но затем ей предстоит турнир в Вашингтоне.