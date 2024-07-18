Российская теннисистка утешила первую ракетку мира Синнера после поражения Медведеву

Итальянский теннисист Янник Синнер уступил Даниилу Медведеву в четвертьфинале Уимблдона. Специалисты отметили, что ему требуется отдых, в первую очередь моральный. Прислушавшись к советам, Синнер отправился на отдых в Италию, на Сардинию.
Синнер отдыхает с российской теннисисткой Анной Калинской, которая занимает 17-е место в мировом рейтинге. Их отношения стали известны еще в мае на "Ролан Гаррос". Во время Уимблдона Янник поддерживал Анну на её матчах.
После Уимблдона пара отправилась отдохнуть на Сардинию, где их заметили папарацци. Синнер готовится к Олимпийским играм в Париже, где он выступит в одиночном разряде и в паре с Лоренцо Музетти. Анна также планирует поехать в Париж, но затем ей предстоит турнир в Вашингтоне.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.