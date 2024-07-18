Золотой чемпион: назван лучший спортсмен XXI века

Американский пловец Майкл Фелпс признан лучшим спортсменом XXI века согласно оценке ESPN.
На втором месте находится американская теннисистка Серена Уильямс, а тройку лидеров замыкает аргентинский футболист Лионель Месси.
Криштиану Роналду, футболист сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Насра", занял 13-е место.
Майкл Фелпс стал обладателем 23 олимпийских золотых медалей. Последнюю из них он завоевал в 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро.
Фелпс является 50-кратным чемпионом США в индивидуальных видах и эстафетах в 2001—2010 годах.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.