Золотой чемпион: назван лучший спортсмен XXI века

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Пловец Фелпс признан лучшим спортсменом XXI века

Спорт

Американский пловец Майкл Фелпс признан лучшим спортсменом XXI века согласно оценке ESPN.

Пловец Фелпс признан лучшим спортсменом XXI века
Фото: Australian Paralympic Committee/Australian Sports Commission by Sport the library, CC BY-SA 3.0

На втором месте находится американская теннисистка Серена Уильямс, а тройку лидеров замыкает аргентинский футболист Лионель Месси.

Криштиану Роналду, футболист сборной Португалии и саудовского клуба "Аль-Насра", занял 13-е место.

Майкл Фелпс стал обладателем 23 олимпийских золотых медалей. Последнюю из них он завоевал в 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро.

Фелпс является 50-кратным чемпионом США в индивидуальных видах и эстафетах в 2001—2010 годах.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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