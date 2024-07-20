Ученые раскрыли секрет: как похудеть быстрее во время тренировок

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Ученые раскрыли секрет похудения во время физических упражнений

1:26
Спорт

Согласно недавнему исследованию, проведенному японской научной группой, различные варианты белка PGC-1α, ответственного за расщепление углеводов и жиров, могут играть ключевую роль в процессе похудения при физических упражнениях.

Ученые раскрыли секрет похудения во время физических упражнений
Фото: flickr.com by PTPioneer, CC BY 2.0

Исследование под руководством биомедика Казухиро Номуры из Университета Кобе показало, что PGC-1αb и PGC-1αc необходимы для повышения эффективности физических упражнений и снижения веса. Эксперименты на мышах и людях продемонстрировали, что увеличение уровней этих белков в организме способствует повышенному расходу энергии и улучшенному метаболизму.

Важно отметить, что исследование механизмов действия PGC-1α стало возможным благодаря использованию мышей с удаленными соответствующими белками, а также участников исследования с инсулинорезистентностью.


Полученные данные свидетельствуют, что способность организма вырабатывать определенные варианты белка PGC-1α может быть связана со склонностью человека поддерживать здоровый вес.

Хотя для полного понимания всех последствий этого открытия необходимы дальнейшие исследования, возможно, что контроль активности PGC-1αb и PGC-1αc может привести к разработке новых методов лечения ожирения в будущем.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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