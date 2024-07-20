Можно ли похудеть на медленном питаии?

Нутрициолог Ольга Ильичева объяснила, что есть быстрое и медленное питание. Первое — это употребление примерно 600 ккал за 6 минут, а медленное — за 24 минуты.
"Некоторые считают, что если медленно есть, то можно сбросить килограммы. Но на медленном питании у вас получится только предотвратить появление лишнего веса, однако похудеть вы не сможете", — цитирует эксперта "СЭ".
Для того, чтобы похудеть, нужно создать дефицит калорий, изменить рацион питания и добавить физическую активность. Например, начать делать кардио и выполнять силовые тренировки. Тогда результат не заставит ждать.
Нутрициолог же считает, что ускоренный темп употребления пищи может говорить о стрессовом состоянии. В таком случае, чтобы похудеть, нужно менять весь образ жизни.
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