Можно ли похудеть на медленном питаии?

Эксперт рассказала, можно ли сбросить килограммы на медленном питании

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Нутрициолог Ольга Ильичева объяснила, что есть быстрое и медленное питание. Первое — это употребление примерно 600 ккал за 6 минут, а медленное — за 24 минуты.

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"Некоторые считают, что если медленно есть, то можно сбросить килограммы. Но на медленном питании у вас получится только предотвратить появление лишнего веса, однако похудеть вы не сможете", — цитирует эксперта "СЭ".

Для того, чтобы похудеть, нужно создать дефицит калорий, изменить рацион питания и добавить физическую активность. Например, начать делать кардио и выполнять силовые тренировки. Тогда результат не заставит ждать.

Нутрициолог же считает, что ускоренный темп употребления пищи может говорить о стрессовом состоянии. В таком случае, чтобы похудеть, нужно менять весь образ жизни.