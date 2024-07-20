Упражнение "ягодичный мост". Тренер рассказала, чем оно полезно

Тренер Соболь рассказала о плюсах упражнения "ягодичный мост"

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Как быстро накачать упругие ягодицы, рассказала фитнес-тренер Елена Соболь. Для этого нужно регулярно делать упражнение "ягодичный мост".

Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly, CC BY 3.0

У упражнения есть ряд преимуществ, поэтому его зачастую добавляют в тренировочные программы.

Соболь утверждает, что, когда вы делаете этот мостик, за счет периодов напряжения мышцы ягодиц работают активнее, чем во время других упражнений на ягодицы. Например, приседаний или выпадов.

"Укрепляются мышцы кора, пресса и бедер, ноги становятся сильнее и рельефнее. Увеличиваются и показатели силы и выносливости", — цитирует тренера "СЭ".

Еще это упражнение минимально давит на коленный сустав в отличие от приседаний. Нагрузка на позвоночник также минимальна.

"Тренировки, включающие ягодичный мостик, улучшают кровообращение органов малого таза", — заключила Соболь.