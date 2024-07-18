Анастасия Близнюк поедет на Игры-2024 со сборной КНР

Россиянка поедет на Олимпиаду в Париж с китайскими спортсменами

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Тренера по художественной гимнастике Анастасию Близнюк включили в состав олимпийской сборной Китая по художественной гимнастике. Она поедет на соревнования в Париж.

Фото: harnasko.com

Анастасия Близнюк отправится во Францию с делегацией КНР, пишет ТАСС.

Китайская команда по художественной гимнастике состоит из 13 человек.

30-летняя Анастасия Близнюк с 2022 года занимается с китайскими гимнастками в групповых упражнениях. Они впервые завоевали золото в соревнованиях год назад.

Близнюк становилась олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях на Олимпиаде 2012 и 2016 годов.