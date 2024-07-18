Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Супруга Гарика Харламова Катерина Ковальчук стала крёстной мамой
Стилисты называют актуальные прически 2024 года
Как выбрать идеальную прическу в жаркую погоду
Меган Маркл возненавидела Кейт Миддлтон сразу после знакомства
Правда и мифы о том, каким должен быть хозяин для счастливой собаки
В США открыли абиотический путь перехода фосфора в неорганическую форму
Актёр Андрей Максимов сообщил о расставании с женой
Стильный педикюр на лето: что актуально в этом сезоне
Женщина отсудила более 400 тысяч рублей у туроператора за отель с тараканами в Турции
Анастасия Близнюк поедет на Игры-2024 со сборной КНР

Россиянка поедет на Олимпиаду в Париж с китайскими спортсменами

0:44
Спорт

Тренера по художественной гимнастике Анастасию Близнюк включили в состав олимпийской сборной Китая по художественной гимнастике. Она поедет на соревнования в Париж.

Россиянка поедет на Олимпиаду в Париж с китайскими спортсменами
Фото: harnasko.com

Анастасия Близнюк отправится во Францию с делегацией КНР, пишет ТАСС.

Китайская команда по художественной гимнастике состоит из 13 человек.

30-летняя Анастасия Близнюк с 2022 года занимается с китайскими гимнастками в групповых упражнениях. Они впервые завоевали золото в соревнованиях год назад.

Близнюк становилась олимпийской чемпионкой в групповых упражнениях на Олимпиаде 2012 и 2016 годов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Berliner Zeitung: в Европе отказывают от СПГ-терминалов из-за российского газа

Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.

В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
В США рассказали о возникшей с истребителям F-35 проблеме
Поджоги машин военкомов начали распространяться по всей Украине Дмитрий Плотников Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
Последние материалы
Меган Маркл возненавидела Кейт Миддлтон сразу после знакомства
Правда и мифы о том, каким должен быть хозяин для счастливой собаки
В США открыли абиотический путь перехода фосфора в неорганическую форму
Актёр Андрей Максимов сообщил о расставании с женой
Стильный педикюр на лето: что актуально в этом сезоне
Женщина отсудила более 400 тысяч рублей у туроператора за отель с тараканами в Турции
Россиянка поедет на Олимпиаду в Париж с китайскими спортсменами
Apple столкнулась с трудностями в продажах iPhone 15
Дочь Брэда Питта отказывается от фамилии и наследства актёра
Развенчиваем мифы об акне: что действительно помогает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников