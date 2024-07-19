Футболист Мората рассекретил, из-за кого перешёл в "Милан"

Мората рассказал, что перешёл в "Милан" из-за уверенности Ибрагимовича

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Экс-нападающий "Атлетико" испанец Альваро Мората рассказал о своем переходе в футбольный клуб "Милан".

Фото: soccer.ru by Kirill Venediktov, CC BY-SA 3.0

"Очень жду начала сезона. Сейчас я отправляюсь в отпуск, так как мне нужно быть со своей семьей, которая мне очень помогла. Меня убедила уверенность Златана Ибрагимовича, команды и тренера", — цитирует футболиста "СЭ" со ссылкой на Sky Sports.

Ранее Мората играл в мадридском ФК "Атлетико". Он вышел на поле в 32 матчах в чемпионате Испании, забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи.

Стоимость Мораты оценивается в 16 миллионов евро по информации Transfermarkt.