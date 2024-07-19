Известный тренер призвал хоккеиста Овечкина наладить режим сна и питание

Тренер по физической подготовке Артур Акулиничев посоветовал 38-летнему российскому хоккеисту Александру Овечкину следить за режимом и питанием.
По словам специалиста, дисциплина при соблюдении питания и режима очень нужна и важна в таком возрасте.
"Я не занимался с Овечкиным, однако когда я формировался как тренер, то наблюдал за его работой в соцсетях. В его возрасте самое сложное — это держать постоянство в тренировках, питании, восстановлении и ментальной подготовке. Это важные факторы для успешных результатов", — заявил тренер.
Он добавил, что не оценивал саму подготовку хоккеиста.
"Если Овечкин будет регулярно тренироваться и поддерживать физическую форму, он сможет играть ещё долго, установит новый рекорд", — приводит слова Акулиничева "Газета.Ru".
Напомним, что в минувшем сезоне НХЛ Александр Овечкин сыграл в 79 матчах в регулярном чемпионате, где забросил 31 шайбу и сделал 34 результативные передачи.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.