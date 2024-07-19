Известный тренер призвал хоккеиста Овечкина наладить режим сна и питание

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Тренер Акулиничев посоветовал Овечкину следить за сном и питанием

1:08
Спорт

Тренер по физической подготовке Артур Акулиничев посоветовал 38-летнему российскому хоккеисту Александру Овечкину следить за режимом и питанием.

Тренер Акулиничев посоветовал Овечкину следить за сном и питанием
Фото: commons.wikimedia.org by Dan4th Nicholas, CC BY 2.0

По словам специалиста, дисциплина при соблюдении питания и режима очень нужна и важна в таком возрасте.

"Я не занимался с Овечкиным, однако когда я формировался как тренер, то наблюдал за его работой в соцсетях. В его возрасте самое сложное — это держать постоянство в тренировках, питании, восстановлении и ментальной подготовке. Это важные факторы для успешных результатов", — заявил тренер.

Он добавил, что не оценивал саму подготовку хоккеиста.

"Если Овечкин будет регулярно тренироваться и поддерживать физическую форму, он сможет играть ещё долго, установит новый рекорд", — приводит слова Акулиничева "Газета.Ru".

Напомним, что в минувшем сезоне НХЛ Александр Овечкин сыграл в 79 матчах в регулярном чемпионате, где забросил 31 шайбу и сделал 34 результативные передачи.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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