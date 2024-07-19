Футболисту "Реала" Мбаппе не нужно оперировать нос

В мадридском футбольном клубе "Реал" врачи решили, что игроку Килиану Мбаппе не нужна операция на нос.
Ранее форвард травмировал нос на Евро в матче с Австрией за сборную Франции, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на RMC Sport.
Напомним, что 16 июля Килиан Мбаппе официально был представлен в качестве нового игрока "Реала". Играть за команду он будет под девятым номером.
В прошлом сезоне форвард играл за французский "Пари Сен-Жермен". Он провел 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.