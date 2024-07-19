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Футболисту "Реала" Мбаппе не нужно оперировать нос

Специалисты из "Реала" решили, что Мбаппе не нуждается в операции на нос

0:40
Спорт

В мадридском футбольном клубе "Реал" врачи решили, что игроку Килиану Мбаппе не нужна операция на нос.

Специалисты из "Реала" решили, что Мбаппе не нуждается в операции на нос
Фото: flickr.com by BalkanPhotos, CC BY-SA 2.0

Ранее форвард травмировал нос на Евро в матче с Австрией за сборную Франции, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на RMC Sport.

Напомним, что 16 июля Килиан Мбаппе официально был представлен в качестве нового игрока "Реала". Играть за команду он будет под девятым номером.

В прошлом сезоне форвард играл за французский "Пари Сен-Жермен". Он провел 48 матчей во всех турнирах, забил 44 мяча и сделал 10 результативных передач.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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