Фетисов высказался об идее лишить США права на проведение Олимпиады

Фетисов согласен с идеей лишить США права проводить Олимпиады

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Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на идею лишить США права проводить такие массовые мероприятия как Олимпиада.

Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez, PDM

"США давно превышает свои полномочия в мировом спорте, и не только в нём. Я знаю Паунда, он — влиятельный человек, но вряд ли его мнение будет в этом вопросе что-то определять. Идея лишить США права проводить Олимпиады — интересная", — цитирует Фетисова ТАСС.

До этого почётный президент Всемирного антидопингового агентства и член МОК Ричард Паунд заявил, что Антидопинговое агентство США могут лишить статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за "акта Родченкова", который используется Штатами для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 спортсменов из Китая.