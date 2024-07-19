Фетисов высказался об идее лишить США права на проведение Олимпиады

Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов отреагировал на идею лишить США права проводить такие массовые мероприятия как Олимпиада.
"США давно превышает свои полномочия в мировом спорте, и не только в нём. Я знаю Паунда, он — влиятельный человек, но вряд ли его мнение будет в этом вопросе что-то определять. Идея лишить США права проводить Олимпиады — интересная", — цитирует Фетисова ТАСС.
До этого почётный президент Всемирного антидопингового агентства и член МОК Ричард Паунд заявил, что Антидопинговое агентство США могут лишить статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу из-за "акта Родченкова", который используется Штатами для расследования положительных результатов допинг-тестов 23 спортсменов из Китая.
В последнее время увеличилось количество запретов и ограничений, направленных на обеспечение безопасности, а не на ущемление прав автовладельцев.