Замминистра спорта Аргентины уволен из-за призывы к Месси извиниться

Заместитель министра спорта Аргентины Хулио Гарро призвал футболиста сборной Лионеля Месси извиниться за расизм. За это чиновник был уволен.
Все дело в песне, которую игроки спели в адрес французов, пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети канцелярии президента Аргентины Хавьера Милея.
Ранее национальная сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, победив в финале Колумбию со счётом 1:0. В завершении игры аргентинские футболисты спели в автобусе песню, написанную болельщиками "Альбиселесте" до финала чемпионата мира 2022 года против Франции. В ней есть слова, что все игроки французской сборной родом из Анголы и живут с трансвеститами.
Момент, где футболисты поют эту песню, попал в прямую трансляцию в соцсети, которую вел Энцо Фернандес.
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