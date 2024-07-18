Замминистра спорта Аргентины уволен из-за призывы к Месси извиниться

Замминистра спорта Аргентины Гарро призвал Месси извиниться за расизм

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Заместитель министра спорта Аргентины Хулио Гарро призвал футболиста сборной Лионеля Месси извиниться за расизм. За это чиновник был уволен.

Фото: agenciabrasil.ebc.com.br by Agência Brasil, CC BY 3.0

Все дело в песне, которую игроки спели в адрес французов, пишет РИА Новости со ссылкой на соцсети канцелярии президента Аргентины Хавьера Милея.

Ранее национальная сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, победив в финале Колумбию со счётом 1:0. В завершении игры аргентинские футболисты спели в автобусе песню, написанную болельщиками "Альбиселесте" до финала чемпионата мира 2022 года против Франции. В ней есть слова, что все игроки французской сборной родом из Анголы и живут с трансвеститами.

Момент, где футболисты поют эту песню, попал в прямую трансляцию в соцсети, которую вел Энцо Фернандес.