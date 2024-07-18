Испанские футболисты после победы на Евро были щедро одарены томатами

Футболистам национальной сборной Испании Фабиану Руису и Хесусу Навасу подарили порядка 150 кг помидоров после победы на Чемпионате Европы по футболу, который прошел в Германии.
Игроки получили томаты от властей своего родного города Лос-Паласьос-и-Вильяфранка.
Таким образом власти решили поздравить футболистов с победой на Евро. Спортсмены получили столько помидоров, сколько они весят. Навасу досталось 64,7 кг, Руису — 83,2 кг, пишет "СЭ".
Напомним, что в финале Евро сборная Испании встретилась с английской командой. Решающий матч закончился со счетом 2:1. Англия второй раз подряд уступила в финале чемпионата.
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