Испанские футболисты после победы на Евро были щедро одарены томатами

Футболистам Навасу и Руису подарили почти 150 кг томатов после победы на Евро

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Футболистам национальной сборной Испании Фабиану Руису и Хесусу Навасу подарили порядка 150 кг помидоров после победы на Чемпионате Европы по футболу, который прошел в Германии.

Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, CC BY-SA 4.0

Игроки получили томаты от властей своего родного города Лос-Паласьос-и-Вильяфранка.

Таким образом власти решили поздравить футболистов с победой на Евро. Спортсмены получили столько помидоров, сколько они весят. Навасу досталось 64,7 кг, Руису — 83,2 кг, пишет "СЭ".

Напомним, что в финале Евро сборная Испании встретилась с английской командой. Решающий матч закончился со счетом 2:1. Англия второй раз подряд уступила в финале чемпионата.