Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о двуличности США из-за того, что полузащитник из России Алексей Миранчук может начать выступать за американский футбольный клуб "Атланта".
Он решил переехать в Штаты из-за перехода из итальянской "Аталанты" в американскую "Атланту". Стоимость трансфера Миранчука составит 11 миллионов евро.
Светлана Журова считает, что россиянина в клуб США — ещё один пример двойных стандартов, которыми пользуется ряд стран.
По ее словам, которые приводит "Советский спорт", трансфер спортсменов из РФ в иностранные клубы говорит о том, что спорт не должен зависеть от политики.
Этот рецепт малосольных огурцов без рассола прост и быстр в приготовлении. Огурцы получаются невероятно ароматными и хрустящими.