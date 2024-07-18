Журова отреагировала на трансфер футболиста Миранчука в "Атланту"

Журова считает США двуличными из-за перехода Миранчука в "Атланту"

0:44 Your browser does not support the audio element. Спорт

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о двуличности США из-за того, что полузащитник из России Алексей Миранчук может начать выступать за американский футбольный клуб "Атланта".

Фото: soccer.ru by Антон Зайцев, CC BY-SA 3.0

Он решил переехать в Штаты из-за перехода из итальянской "Аталанты" в американскую "Атланту". Стоимость трансфера Миранчука составит 11 миллионов евро.

Светлана Журова считает, что россиянина в клуб США — ещё один пример двойных стандартов, которыми пользуется ряд стран.

По ее словам, которые приводит "Советский спорт", трансфер спортсменов из РФ в иностранные клубы говорит о том, что спорт не должен зависеть от политики.