Сборную России по футболу пригласили на турнир во Вьетнам и в Малайзию

Футбольная сборная РФ может выступить на международном турнире во Вьетнаме

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Международный турнир с участием сборных Вьетнама и Таиланда пройдет в сентябре 2024 года в городе Хошимин. На него также приглашена сборная России по футболу.

Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Садовников, CC BY-SA 3.0

Кроме того, третьим участником может быть и команда Панамы.

Уже есть календарь турнира Трех наций:

4 сентября. Вьетнам — Россия (или Панама) 7 сентября. Таиланд — Россия (или Панама) 10 сентября. Вьетнам — Таиланд

Есть вероятность проведения в сентябре товарищеских встреч с командами Сирии на нейтральном поле в Баку и Индией в России, сообщает "СЭ".

В октябре российскую сборную пригласили в Малайзию.

Осенью Россия может сыграть максимум по две игры с 2 по 10 сентября, с 7 по 15 октября и с 11 по 19 ноября.