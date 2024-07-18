Сборную России по футболу пригласили на турнир во Вьетнам и в Малайзию

Международный турнир с участием сборных Вьетнама и Таиланда пройдет в сентябре 2024 года в городе Хошимин. На него также приглашена сборная России по футболу.
Кроме того, третьим участником может быть и команда Панамы.
Уже есть календарь турнира Трех наций:
4 сентября. Вьетнам — Россия (или Панама) 7 сентября. Таиланд — Россия (или Панама) 10 сентября. Вьетнам — Таиланд
Есть вероятность проведения в сентябре товарищеских встреч с командами Сирии на нейтральном поле в Баку и Индией в России, сообщает "СЭ".
В октябре российскую сборную пригласили в Малайзию.
Осенью Россия может сыграть максимум по две игры с 2 по 10 сентября, с 7 по 15 октября и с 11 по 19 ноября.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.