Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Аналитик Муртазин: долгое ношение наушников грозит болезнями слуха
Как сохранить волосы здоровыми и шелковистыми в летний сезон
Как растения могут защитить ваш участок от шума: 7 лучших вариантов
Как Ксения Собчак воспитывает сына Платона: секреты и принципы
Сгоревшие матрасы потянули на 12,6 млн. рублей
Яндекс: россияне используют ИИ для развлечения и рабочих задач
Microsoft закрывает отдел "разнообразия"
Новая возлюбленная Брэда Питта приучила его мыться с мылом
По слухам, Dave the Diver совсем скоро выйдет на консолях
Сборную России по футболу пригласили на турнир во Вьетнам и в Малайзию

Футбольная сборная РФ может выступить на международном турнире во Вьетнаме

0:54
Спорт

Международный турнир с участием сборных Вьетнама и Таиланда пройдет в сентябре 2024 года в городе Хошимин. На него также приглашена сборная России по футболу.

Футбольная сборная РФ может выступить на международном турнире во Вьетнаме
Фото: commons.wikimedia.org by Дмитрий Садовников, CC BY-SA 3.0

Кроме того, третьим участником может быть и команда Панамы.

Уже есть календарь турнира Трех наций:

4 сентября. Вьетнам — Россия (или Панама) 7 сентября. Таиланд — Россия (или Панама) 10 сентября. Вьетнам — Таиланд

Есть вероятность проведения в сентябре товарищеских встреч с командами Сирии на нейтральном поле в Баку и Индией в России, сообщает "СЭ".

В октябре российскую сборную пригласили в Малайзию.

Осенью Россия может сыграть максимум по две игры с 2 по 10 сентября, с 7 по 15 октября и с 11 по 19 ноября.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Berliner Zeitung: в Европе отказывают от СПГ-терминалов из-за российского газа

Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.

В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
В США рассказали о возникшей с истребителям F-35 проблеме
Поджоги машин военкомов начали распространяться по всей Украине Дмитрий Плотников Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Секреты ухода за малиной: как получить огромный урожай этим летом
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Последние материалы
В этих странах чаще всего болеют российские туристы
Созданный в Израиле речевой интерфейс мозг-компьютер уже различает два слога
Певица Инстасамка убрала все филлеры из лица и напугала фанатов
Врач Ольга Перевалова: как не превратить дачный отдых в каторгу
Forza Horizon 5 привлекла более 40 миллионов игроков, став лидером среди эксклюзивов
Павел Воля признался, что постоянно работает над собой в браке с Ляйсан Утяшевой
МОК опубликовал список 15 россиян, которые выступят на ОИ-2024
Вера Брежнева со слезами на глазах вспомнила о разводе с Константином Меладзе
Как справиться с солнечными ожогами: советы и домашние средства
Семейные будни Натальи Ионовой: как певица справляется с дочерьми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников