FA находится в поиске тренера для английской сборной

Для сборной Англии ищут тренера

1:01 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футбольная ассоциация Англии ищет замену для уходящего с поста главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта, пишет euro-football.

Фото: commons.wikimedia.org by Steindy (talk), CC BY-SA 3.0

Под руководством Саутгейта команда добралась до финала Евро-2024, где потерпела поражение от сборной Испании со счетом 1:2.

Согласно информации The Telegraph, одним из кандидатов на эту вакансию является наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, который уже несколько лет привлекал внимание Футбольной ассоциации.

Ранее поступали сообщения о возможном назначении на пост главного тренера английской сборной аргентинского специалиста Маурисио Почеттино, который несколько месяцев находится без работы после работы в лондонском "Челси".

Стоит отметить, что Гарет Саутгейт занимал должность главного тренера сборной Англии с 2016 года и под его руководством команда дважды доходила до финала Евро.