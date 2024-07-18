FA находится в поиске тренера для английской сборной

Футбольная ассоциация Англии ищет замену для уходящего с поста главного тренера национальной команды Гарета Саутгейта, пишет euro-football.
Под руководством Саутгейта команда добралась до финала Евро-2024, где потерпела поражение от сборной Испании со счетом 1:2.
Согласно информации The Telegraph, одним из кандидатов на эту вакансию является наставник "Тоттенхэма" Анге Постекоглу, который уже несколько лет привлекал внимание Футбольной ассоциации.
Ранее поступали сообщения о возможном назначении на пост главного тренера английской сборной аргентинского специалиста Маурисио Почеттино, который несколько месяцев находится без работы после работы в лондонском "Челси".
Стоит отметить, что Гарет Саутгейт занимал должность главного тренера сборной Англии с 2016 года и под его руководством команда дважды доходила до финала Евро.
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