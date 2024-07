Обнаруженный допинг у тяжелоатлета из США не стал препятствием для участия в ОИ-2024

Американский тяжелоатлет Уэс Киттс планирует участвовать в Олимпийских играх в Париже (Франция), несмотря на обнаруженный случай допинга. Об этой информации сообщила Федерация тяжелой атлетики США, пишет championat.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0