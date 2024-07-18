Обнаруженный допинг у тяжелоатлета из США не стал препятствием для участия в ОИ-2024

Тяжелоатлет из Америки выступит на Играх в Париже, несмотря на обнаруженный допинг

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Американский тяжелоатлет Уэс Киттс планирует участвовать в Олимпийских играх в Париже (Франция), несмотря на обнаруженный случай допинга. Об этой информации сообщила Федерация тяжелой атлетики США, пишет championat.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

В его допинг-пробе, взятой на апрельском чемпионате мира, было обнаружено наличие метилгексанамина — стимулятора, запрещенного только на соревнованиях. Хотя Киттс был присутствует на турнире, он не собирался участвовать в нем из-за полученной травмы, что было объявлено заранее американской федерацией.

Международное агентство тестирования (ITA) и сам Уэс Киттс достигли соглашения о том, что из-за непреднамеренного употребления вещества и особой ситуации с положительным тестом спортсмен будет дисквалифицирован на один месяц, с 3 июля по 2 августа.

Таким образом, Киттс будет иметь возможность принять участие в Олимпиаде. Соревнования по тяжелой атлетике среди мужчин в весовой категории до 102 кг запланированы на 10 августа.