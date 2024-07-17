Побег Марроканца из России. Футболист "Сочи" пропал после сборов

Защитник Аттьят-Алла сбежал из расположения ФК "Сочи"

1:06 Your browser does not support the audio element. Спорт

Заместитель гендиректора по развитию футбольного клуба "Сочи" Андрей Орлов рассказал о возможном уходе из команды защитника Яхья Аттьят-Аллы.

Фото: Елена Галабаева

"Яхья хочет уйти перейти в египетский "Аль-Ахли". И начиная с апреля, когда появились эти новости, мне каждый день пишут из СМИ", — цитирует Орлова "СЭ".

Он также раскрыл подробности поведения футболиста.

Дело в том, что Аттьят-Аллы сначала мог позволить себе не приехать на тренировочные сборы, прислав справку о том, что у него обнаружен коронавирус.

"Тогда ему сообщили, что не будут платить зарплату. Поэтому его ковид прошел за два дня. Но после сборов в Санкт-Петербурге игрок исчез, не полетел с командой в Екатеринбург на матч против "Урала". В итоге оказалось, что он в Стамбуле", — рассказал Орлов.

Напомним, что марроканский футболист в сезоне-2023/24 выступил за "Сочи" в 11 матчах, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.