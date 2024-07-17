Клопп не будет тренировать английскую сборную

Экс-наставник английского футбольного клуба "Ливерпуль" немецкого происхождения Юрген Клопп не будет тренировать сборную англии по футболу.
Дело в том, что тренер не хочет отказываться от перерыва в карьере ради этой работы, пишет РИА Новости, ссылаясь на The Telegraph.
Ранее тренер Гарет Саутгейт сообщил об уходе с поста главного тренера сборной Англии после того, как команда уступила Испании в Чемпионате Европы по футболу.
Клопп также не согласился на предложение Федерации футбола США возглавить национальную команду страны.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.