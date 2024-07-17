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Клопп не будет тренировать английскую сборную

Telegraph: Клопп не согласился стать тренером сборной Англии по футболу

0:36
Спорт

Экс-наставник английского футбольного клуба "Ливерпуль" немецкого происхождения Юрген Клопп не будет тренировать сборную англии по футболу.

Telegraph: Клопп не согласился стать тренером сборной Англии по футболу
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas Dahlstrøm Nielsen, CC BY-SA 4.0

Дело в том, что тренер не хочет отказываться от перерыва в карьере ради этой работы, пишет РИА Новости, ссылаясь на The Telegraph.

Ранее тренер Гарет Саутгейт сообщил  об уходе с поста главного тренера сборной Англии после того, как команда уступила Испании в Чемпионате Европы по футболу. 

Клопп также не согласился на предложение Федерации футбола США возглавить национальную команду страны.
 
 
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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