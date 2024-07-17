Американца, отстраненного за допинг, допустили к ОИ-2024

Международное агентство по тестированию (ITA) до 2 августа дисквалифицировало тяжелоатлета из США Уэса Киттса из-за допинга.
В его пробе нашли препарат метилгексанамина, однако спортсмен будет выступать на Олимпиаде в Париже.
Киттс сдал положительную пробу во ходе Кубка мира в апреле в Таиланде.
ITA сочло использование Киттсом запрещенного препарата непреднамеренным и в связи с особыми обстоятельствами, связанными с его здоровьем. На тяжелоатлета наложили месячную дисквалификацию с 3 июля, то есть 10 августа он уже сможет выступать, пишет РИА Новости.
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