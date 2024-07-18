Тарасова высказалась на счет отказа каналов РФ транслировать Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение на счет отказа российских телеканалов показывать Олимпийские игры в Париже.
Ей это решение не понравилось.
"Отказаться показывать Олимпиаду по телевизору — неправильное решение. Почему мы должны быть наказаны? Зачем они наказывают своих?" — цитирует Тарасову Sport24.
Она также сообщила, что будет искать другие источники, чтобы посмотреть соревнования.
Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" не собираются транслировать Олимпиаду в Париже. Соревнования впервые за 40 лет не будут показывать по российскому ТВ.
У экс-фигуристки и депутата Госдумы РФ Ирины Родниной на этот счет другое мнение. Она заявила, что в России мало людей будут следить за Олимпиадой.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.