Тарасова высказалась на счет отказа каналов РФ транслировать Олимпиаду

Тарасова против того, чтобы каналы не транслировали Игры-2024

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала свое мнение на счет отказа российских телеканалов показывать Олимпийские игры в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro), CC BY-SA 3.0

Ей это решение не понравилось.

"Отказаться показывать Олимпиаду по телевизору — неправильное решение. Почему мы должны быть наказаны? Зачем они наказывают своих?" — цитирует Тарасову Sport24.

Она также сообщила, что будет искать другие источники, чтобы посмотреть соревнования.

Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ" не собираются транслировать Олимпиаду в Париже. Соревнования впервые за 40 лет не будут показывать по российскому ТВ.

У экс-фигуристки и депутата Госдумы РФ Ирины Родниной на этот счет другое мнение. Она заявила, что в России мало людей будут следить за Олимпиадой.