Инцидент на чемпионате России по парусному спорту привел к суду

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Суд стал последствием драки на чемпионате России по парусному спорту

2:43
Спорт

19 июля в Хамовническом суде Москвы состоится заседание по делу о дисквалификации российского яхтмена Кирилла Терешкина.

Суд стал последствием драки на чемпионате России по парусному спорту
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Дело в том, что он подрался на чемпионате России по парусному спорту в сентябре 2023 года. Из-за этого его дисквалифицировали.

Сам Кирилл считает, что он оборонялся, а пострадать мог из-за отношений его отца, личного тренера и наставника молодежной сборной, с руководством федерации.

На чемпионате России дошло даже до заявлений в полицию, сообщает "СЭ".

Кирилл Терешкин рассказал, что на данный момент его полугодовое отстранение закончилось.

"От меня хотели получить письмо с признанием вины, но я его не написал. Только небольшой текст, что сожалею о ситуации, но мне не в чем раскаиваться. Президиум федерации давил на признание вины, но я знаю, что не виноват, поэтому ни в чем признаваться не собирался. И меня все же допустили в конце апреля", — рассказал спортсмен.

Что же произошло на чемпионате в Тольятти?

Терешкин-младший рассказал свою версию: "Идет чемпионат России, последний гоночный день…У нас тяжелый вид спорта. Нужно грузить лодки, возить их на конструкциях. Мне нужно было погрузить свою лодку Mercedes Sprinter — это делов две минуты времени…Мимо проходили два парня, из другого класса. Я их уважительно прошу: "Парни, помогите, пожалуйста". Один вроде бы даже согласился, а второй не хотел и прошел мимо. Я ему вдогонку говорю: "В следующий раз помогать вам не буду". И тут его коллега говорит: "Ты как с моим рулевым разговариваешь?" После этого слово за слово, я спросил "а что такое?", он еще что-то бросил. Наверное, я мог сказать фразу "а что ты мне сделаешь?" И тут парень идет на меня, у меня руки по швам, я не предполагал такого развития. И он толкает меня, бросает на землю и начинает меня лежачего добивать. Наносит один удар, в висок даже попал, и в момент следующего удара вмешался мой отец. После чего второй парень толкает моего отца в металлический трейлер, он падает, у него рассечена бровь, сознание потерял. Благо дежурила бригада скорой помощи — ему оказали первую медицинскую помощь, сразу под руки взяли”.

Спортсмен добавил, что позднее обидчики просили прощения. То есть они свою вину признали фактически этими извинениями, конфликт был исчерпан. Однако дело ушло в дисциплинарную комиссию федерации.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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