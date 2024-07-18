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Международная федерация бодибилдинга разрешила россиянам выступать под гимном и флагом РФ

Российские бодибилдеры смогут выступать под флагом и гимном РФ

0:38
Спорт

Исполнительный комитет Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB) решил вернуть россиянам и белорусам право выступать на чемпионатах мира и Европы под флагами и с гимнами их стран.

Российские бодибилдеры смогут выступать под флагом и гимном РФ
Фото: Openverse by InfoWire.dk, PDM

"В эти непростые времена мы, как никогда ранее, верим в ценности спорта и его объединяющую силу уважения и солидарности как в лучшую надежду на мир во всем мире", — приводит слова из сообщения "СЭ".

Решение о допуске вынесли на голосование. Совет постановил полностью повторно допустить обе федерации к участию в качестве команд в состязаниях IFBB.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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