Международная федерация бодибилдинга разрешила россиянам выступать под гимном и флагом РФ

Исполнительный комитет Международной федерации бодибилдинга и фитнеса (IFBB) решил вернуть россиянам и белорусам право выступать на чемпионатах мира и Европы под флагами и с гимнами их стран.
"В эти непростые времена мы, как никогда ранее, верим в ценности спорта и его объединяющую силу уважения и солидарности как в лучшую надежду на мир во всем мире", — приводит слова из сообщения "СЭ".
Решение о допуске вынесли на голосование. Совет постановил полностью повторно допустить обе федерации к участию в качестве команд в состязаниях IFBB.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.