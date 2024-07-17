Чимаев рассказал, из-за кого он не ушел из спорта

Боец UFC в среднем весе Хамзат Чимаев рассказал на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном, из-за кого он не ушел из карьеры.
Спортсмен признался, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров помог ему вернуться в спорт после тяжелой болезни.
"После болезни я чуть не завершил карьеру. Он меня вернул, и я благодарю его за все, что он для меня делает", — цитирует Чимаева "СЭ".
Когда ему было тяжело из-за болезни, Рамзан Ахматович позвонил ему и сказал: "Я тебе со здоровьем помогу. Надо вернуться в большой спорт".
Напоним, что в 2021 году Чимаев переболел COVID-19, что привело к осложнениям на его здоровье.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.