Чимаев рассказал, из-за кого он не ушел из спорта

Чимаев: "Рамзан Кадыров вернул меня в спорт"

0:46 Your browser does not support the audio element. Спорт

Боец UFC в среднем весе Хамзат Чимаев рассказал на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном, из-за кого он не ушел из карьеры.

Фото: flickr.com by Matthew Tosh, CC BY-SA 2.0

Спортсмен признался, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров помог ему вернуться в спорт после тяжелой болезни.

"После болезни я чуть не завершил карьеру. Он меня вернул, и я благодарю его за все, что он для меня делает", — цитирует Чимаева "СЭ".

Когда ему было тяжело из-за болезни, Рамзан Ахматович позвонил ему и сказал: "Я тебе со здоровьем помогу. Надо вернуться в большой спорт".

Напоним, что в 2021 году Чимаев переболел COVID-19, что привело к осложнениям на его здоровье.