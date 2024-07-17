Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие украшения и аксессуары добавляют лишних лет: избегайте этих ошибок
Зеленский предложил лишать государственных наград за поддержку России
Американец Киттс, которого отстранили за допинг, выступит на Олимпиаде
Названы причины, почему фруктовые соки хуже фруктов
DMN: ученые нашли в мозге источник креативности
Эксперт рассказал, как предотвратить потерю багажа в аэропорту
Страховщики должны выплатить 112 млн.$ за сгоревший НПЗ
Адиев: Вылет "Ахмата" из РПЛ стал бы ударом по самолюбию
Имущество производителя "Хортиця" национализировали
Чимаев рассказал, из-за кого он не ушел из спорта

Чимаев: "Рамзан Кадыров вернул меня в спорт"

0:46
Спорт

Боец UFC в среднем весе Хамзат Чимаев рассказал на Кавказском инвестиционном форуме в Грозном, из-за кого он не ушел из карьеры.

Чимаев: "Рамзан Кадыров вернул меня в спорт"
Фото: flickr.com by Matthew Tosh, CC BY-SA 2.0

Спортсмен признался, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров помог ему вернуться в спорт после тяжелой болезни.

"После болезни я чуть не завершил карьеру. Он меня вернул, и я благодарю его за все, что он для меня делает", — цитирует Чимаева "СЭ".

Когда ему было тяжело из-за болезни, Рамзан Ахматович позвонил ему и сказал: "Я тебе со здоровьем помогу. Надо вернуться в большой спорт".

Напоним, что в 2021 году Чимаев переболел COVID-19, что привело к осложнениям на его здоровье.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Время начала тектонических процессов на Земле удивило ученых

Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.

PNAS: тектоника Земли запустилась более 4 млрд лет назад
В Европе начали отказываться от строительства СПГ-терминалов из-за российского газа
Berliner Zeitung: в Европе отказывают от СПГ-терминалов из-за российского газа
Сводка с фронта: в Волчанске начали сдаваться боевики ВСУ, призванные из тюрем, наступление на Торецк
Как приготовить "Оливье" во сто крат вкуснее: один ингредиент освежит вкус салата
Украинцы массово поджигают машины ТЦК и мечтают об ударах ВКС РФ по военкоматам Любовь Степушова Голодовка может спасти от смерти Сергей Лебедев Покушение на Трампа станет ещё одной загадкой истории Андрей Николаев
Необычная и питательная: вкусная окрошка на квасе с двумя нестандартными ингредиентами
Владелец АЗС раскрывает секрет: как залить полный бак топлива без остановок
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Как поливать помидоры в жару и не загубить урожай: очень осторожно
Последние материалы
DMN: ученые нашли в мозге источник креативности
Эксперт рассказал, как предотвратить потерю багажа в аэропорту
Страховщики должны выплатить 112 млн.$ за сгоревший НПЗ
Адиев: Вылет "Ахмата" из РПЛ стал бы ударом по самолюбию
Имущество производителя "Хортиця" национализировали
Косметолог Давыдова: как правильно использовать сыворотки для лица
Стало известно, как понять, что кошка болеет
The Guardian: глобальное потепление угрожает интернету
В России из-за жары может произойти сокращение урожая овощей
Что делать при утере багажа в аэропорту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников