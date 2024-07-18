Футболист Неймар возобновил тренировки

Бразильский форвард "Аль-Хиляля" Неймар снова вышел на тренировки после операции на колене. Об этом рассказали в соцсетях саудовской команды.
"Неймар вернулся", — говорится в сообщении.
Неймар перешел в "Аль-Хиляль" год назад. 32-летний бразилец с октября не выходил на поле из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена.
До этого он играл за "ПСЖ", "Барселону" и "Сантос". В составе сборной Бразилии Неймар выступает с 2010 года. На его счету 128 матчей за национальную команду, пишет "СЭ".
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