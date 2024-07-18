Футболист Неймар возобновил тренировки

Футболист Неймар снова вышел на поле после операции

0:40 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бразильский форвард "Аль-Хиляля" Неймар снова вышел на тренировки после операции на колене. Об этом рассказали в соцсетях саудовской команды.

Фото: memoria.ebc.com.br/ by Tânia Rêgo/ABr, CC BY 3.0

"Неймар вернулся", — говорится в сообщении.

Неймар перешел в "Аль-Хиляль" год назад. 32-летний бразилец с октября не выходил на поле из-за разрыва крестообразной связки и мениска левого колена.

До этого он играл за "ПСЖ", "Барселону" и "Сантос". В составе сборной Бразилии Неймар выступает с 2010 года. На его счету 128 матчей за национальную команду, пишет "СЭ".