Чесноков считает, что проводить турниры Игр-2024 в Сене опасно

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года, экс-теннисист Андрей Чесноков уверен, что совсем не безопасно проводить турниры Олимпиады-2024 в реке Сена.
Ранее мэр Парижа и министр спорта Франции окунулись в реку Сена, чтобы доказать пригодность реки к проведению соревнований по плаванию.
"Я видел, в каком состоянии находится Сена, и ни за что бы не рискнул в ней плавать. Уверен, проводить какие-то соревнования в ней совершенно небезопасно. Политики могут сколько угодно плавать в Сене в костюмах, рассказывать, как они очищают реку, но я бы воздержался от этого занятия", — цитирует Чеснокова ТАСС.
Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.
Поставки газа из России в Европу вновь начали расти. В Греции, например, отказались от проектов по строительству СПГ-терминалов, отмечает Berliner Zeitung.