Чесноков считает, что проводить турниры Игр-2024 в Сене опасно

Your browser does not support the audio element.

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года, экс-теннисист Андрей Чесноков уверен, что совсем не безопасно проводить турниры Олимпиады-2024 в реке Сена.

Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0