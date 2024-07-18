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Чесноков считает, что проводить турниры Игр-2024 в Сене опасно

Чесноков: Олимпийские соревнования в реке Сена? Воздержался бы от этого занятия

0:56
Спорт

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года, экс-теннисист Андрей Чесноков уверен, что совсем не безопасно проводить турниры Олимпиады-2024 в реке Сена.

Чесноков: Олимпийские соревнования в реке Сена? Воздержался бы от этого занятия
Фото: commons.wikimedia.org by The Department for Culture, Media and Sport, CC BY 2.0

Ранее мэр Парижа и министр спорта Франции окунулись в реку Сена, чтобы доказать пригодность реки к проведению соревнований по плаванию.

"Я видел, в каком состоянии находится Сена, и ни за что бы не рискнул в ней плавать. Уверен, проводить какие-то соревнования в ней совершенно небезопасно. Политики могут сколько угодно плавать в Сене в костюмах, рассказывать, как они очищают реку, но я бы воздержался от этого занятия", — цитирует Чеснокова ТАСС.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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