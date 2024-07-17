Иностранный защитник сбежал из российского футбольного клуба "Сочи"

0:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Марокканский защитник Яхья Аттьят-Алла покинул российский футбольный клуб "Сочи". Об этом сообщил Андрей Орлов, заместитель генерального директора клуба по развитию, в интервью "Спорт-Экспрессу".

Фото: commons.wikimedia.org by Ik ben groot, CC BY-SA 4.0

Орлов уточнил, что после сборов в Санкт-Петербурге игрок пропал, сообщив о заражении коронавирусом. В настоящее время Аттьят-Алла находится в Стамбуле и планирует заключить контракт с египетским клубом "Аль-Ахли".

Аттьят-Алла присоединился к "Сочи" в феврале 2024 года. В сезоне 2023/2024 он сыграл 11 матчей, забив один гол и сделав три результативные передачи. Ранее защитник выступал за марокканские клубы "Видад" и "Сафи", а также за греческий "Волос".