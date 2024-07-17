3,78 миллиона россиян посмотрело финальный матч чемпионата Европы по футболу

3,78 миллиона россиян посмотрело финал Евро-2024

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Финальный матч чемпионата Европы по футболу 2024 года между сборными Испании и Англии привлек внимание 3,78 миллиона российских телезрителей, сообщает "Рейтинг Букмекеров" со ссылкой на исследовательскую компанию Mediascope.

Фото: www.flickr.com by Hugo Pérez Marsol, CC BY 2.0

Согласно данным портала, встречу между Испанией и Англией смотрели 2,8 процента россиян, что составило 13,4 процента от общей телеаудитории. Для сравнения, финал Евро-2020 привлек 8,55 миллиона зрителей, что вдвое больше, чем решающий матч турнира 2024 года.

Чемпионат Европы проходил в Германии с 14 июня по 14 июля. В финале сборная Испании одержала победу над Англией со счетом 2:1. Испанская команда выиграла все семь матчей на турнире, с одной лишь победой — в четвертьфинале над Германией — добытой в овертайме.

Эта победа стала четвертой в истории сборной Испании на чемпионатах Европы, что позволило ей обойти Германию, у которой три титула.