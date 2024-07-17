Все приглашенные МОК борцы из России отказались от участия в Олимпиаде в Париже

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

Федерация спортивной борьбы России объявила о принятом решении на основании заседания исполкома. Причиной этому стало санкционное давление и отказ МОК в допуске ведущих спортсменов российской команды к участию в соревнованиях.

Фото: unsplash.com by Солал Охайон, CC0

В мае текущего года российские спортсмены завоевали 16 из 18 возможных олимпийских лицензий в дисциплине вольная борьба на Игры-2024. Тем не менее, МОК решил пригласить на Олимпиаду только 10 борцов из РФ, отказав в участии таким выдающимся спортсменам как Абдулрашид Садулаев, Заур Угуев, Заурбек Сидаков, Муса Евлоев и Артур Найфонов.

ФСБР заявила: "Спортсмены и тренеры сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе не будут подчиняться политическому давлению и не дадут нарушить единство российской команды. Мы не принимаем неспортивные принципы отбора, которыми руководствовался МОК, составляя список допущенных атлетов с целью разрушить наше спортивное сообщество".