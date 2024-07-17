Впервые за 40 лет Олимпиаду не будут транслировать по российскому телевидению.
По информации от sports. ru, принято решение не показывать игры на каналах "Первый" и "Россия-1" из-за отсутствия флага и гимна России на мероприятии. Возникал вопрос о трансляции на "Матч ТВ", однако и здесь отказались от показа.
Онлайн-кинотеатр Okko, который транслировал часть матчей "Евро-2024", также официально отказался от показа из-за дисквалификации части российских спортсменов.
В прошлом "Первый", "Россия-1" и "Матч ТВ" транслировали Олимпийские игры в 2018, 2020 и 2022 годах, когда российские спортсмены участвовали под нейтральным флагом. Последний раз отказ от трансляции имел место в 1984 году, когда СССР бойкотировал игры в Лос-Анджелесе.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.