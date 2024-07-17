Впервые за 40 лет Олимпиаду не будут транслировать по российскому телевидению

Впервые за 40 лет Олимпиаду не покажут по российскому телевидению

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Впервые за 40 лет Олимпиаду не будут транслировать по российскому телевидению.

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

По информации от sports. ru, принято решение не показывать игры на каналах "Первый" и "Россия-1" из-за отсутствия флага и гимна России на мероприятии. Возникал вопрос о трансляции на "Матч ТВ", однако и здесь отказались от показа.

Онлайн-кинотеатр Okko, который транслировал часть матчей "Евро-2024", также официально отказался от показа из-за дисквалификации части российских спортсменов.

В прошлом "Первый", "Россия-1" и "Матч ТВ" транслировали Олимпийские игры в 2018, 2020 и 2022 годах, когда российские спортсмены участвовали под нейтральным флагом. Последний раз отказ от трансляции имел место в 1984 году, когда СССР бойкотировал игры в Лос-Анджелесе.