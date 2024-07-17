Мэр Парижа лично протестировала воду в Сене перед Олимпиадой

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Анн Идальго провела пять минут в реке вместе со спортсменами, демонстрируя готовность к соревнованиям и уверяя, что олимпийцы не заболеют после заплывов.

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Ранее многие парижские дома и пришвартованные баржи в Сене не были подключены к городской канализации, поэтому сточные воды сливались прямо в реку. Французские власти обещали очистить воду к Олимпиаде. Президент Макрон и мэр Парижа Идальго пообещали проверить состояние воды лично, проплывая по реке перед соревнованиями. Идальго выполнила своё обещание, хотя президент пока этого не сделал. Некоторые французы, недовольные политиками, высказались в социальных сетях, призывая сбрасывать отходы в реку выше по течению.

В начале июня в 25 километрах от Парижа в реку было сброшено 50 миллионов литров сточных вод.