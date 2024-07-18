Поединок Царукяна и Махачева может пройти до конца 2024 года

Махачев может подраться с Царукяном до конца этого года

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Поединок чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева и Армана Царукяна может пройти до конца этого года.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia, CC BY-SA 2.0

"Бой должны провести до конца года. Ждем завершения дисквалификации Армана", — сообщили ТАСС со ссылкой на источник в команде одного из спортсменов.

Атлетическая комиссия штата Невада отстранила 27-летнего Армана на 9 месяцев за нападение на фаната во время выхода на бой против Чарльза Оливейры в турнире UFC 300.

Он прошел в ночь на 14 апреля. Дело в том, что фанат показывал бойцу неприличные жесты. Срок дисквалификации рассчитан до 12 января 2025 года. Однако дисквалификация Царукяна может завершиться в сентябре, если он в августе снимет видео против буллинга.

Царукян после победы над Оливейрой стал основным претендентом на титульный поединок против Махачева.