Поединок Царукяна и Махачева может пройти до конца 2024 года

Поединок чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева и Армана Царукяна может пройти до конца этого года.
"Бой должны провести до конца года. Ждем завершения дисквалификации Армана", — сообщили ТАСС со ссылкой на источник в команде одного из спортсменов.
Атлетическая комиссия штата Невада отстранила 27-летнего Армана на 9 месяцев за нападение на фаната во время выхода на бой против Чарльза Оливейры в турнире UFC 300.
Он прошел в ночь на 14 апреля. Дело в том, что фанат показывал бойцу неприличные жесты. Срок дисквалификации рассчитан до 12 января 2025 года. Однако дисквалификация Царукяна может завершиться в сентябре, если он в августе снимет видео против буллинга.
Царукян после победы над Оливейрой стал основным претендентом на титульный поединок против Махачева.
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