Рой Джонс рассказал, кто лучший боксёр современности

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Рой Джонс назвал лучшего современного боксёра

Спорт

Рой Джонс-младший, бывший абсолютный чемпион мира в полутяжелом весе рассказал, почему абсолютный чемпион во втором легчайшем весе Наоя Иноуэ не является лучшим действующим боксером в мире по его мнению.

Рой Джонс назвал лучшего современного боксёра
Фото: wikimapia by Kru Tony Moore, CC BY-SA 4.0

"Иноуэ заслуживает первого места в рейтинге pound-for-pound. Однако он редко выступает в США, поэтому нельзя оценить его талант по достоинству", — цитирует Джонса "СЭ".

Джонс добавил, что у Иноуэ нет достойной конкуренции. В США его тоже не знают, потому там нет известных бойцов в его весовой категории.

"Поэтому, хотя я и считаю его лучшим, из-за отсутствия оппозиции, которая могла бы это подтвердить, я должен поставить на первое место Теренса Кроуфорда", — заявил Джонс ALL THE SMOKE FIGHT.

Напомним, что бой Иноуэ и Ти Джей Дохени (26-4) пройдет 3 сентября на токийской арене в Японии.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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