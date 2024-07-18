"Зенит" примет решение касаемо Фернандеса до конца июля

Председатель правления ФК "Зенит" Александр Медведев рассказал о будущем защитника Марио Фернандеса.
33-летнему футболисту в апреле сделали операцию.
"До конца месяца решение по его будущему будет принято. Состояние здоровья Марио улучшается. Он уже тренируется в общей группе", — цитирует Медведева "СЭ".
Марио Фернандес в сезоне-2023/24 сыграл 18 матчей во всех турнирах, причем результативных действий у него не было.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.