Детали контракта Мбаппе с "Реалом" стали известны

Детали контракта французского нападающего Килиана Мбаппе с "Реалом" раскрылись.
Marca пишет, что Мбаппе станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба. Зарплата 25-летнего форварда составит около 15 миллионов евро после уплаты налогов за сезон. При этом от 60 до 80 процентов имиджевых прав останутся у него.
Подписной бонус составит 100-115 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена Мбаппе в течение пяти лет. Также соглашение предусматривает премии за достижение целей, включая завоевание "Золотого мяча" и выигранные титулы с клубом.
ФК "Реал" объявил о переходе Килиана Мбаппе 3 июня. Он подписал контракт до лета 2029 года, пишет "СЭ".
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