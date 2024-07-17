Детали контракта Мбаппе с "Реалом" стали известны

Стало подробнее известно о контракте Мбаппе с "Реалом"

0:53 Your browser does not support the audio element. Спорт

Детали контракта французского нападающего Килиана Мбаппе с "Реалом" раскрылись.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, CC BY-SA 3.0

Marca пишет, что Мбаппе станет самым высокооплачиваемым футболистом в истории клуба. Зарплата 25-летнего форварда составит около 15 миллионов евро после уплаты налогов за сезон. При этом от 60 до 80 процентов имиджевых прав останутся у него.

Подписной бонус составит 100-115 миллионов евро. Эта сумма будет выплачена Мбаппе в течение пяти лет. Также соглашение предусматривает премии за достижение целей, включая завоевание "Золотого мяча" и выигранные титулы с клубом.

ФК "Реал" объявил о переходе Килиана Мбаппе 3 июня. Он подписал контракт до лета 2029 года, пишет "СЭ".