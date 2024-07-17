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Мэр Парижа Идальго поплавала в Сене

Мэр Парижа сдержала обещание и окунулась в Сену

Спорт

Мэр Парижа Анн Идальго все таки поплавала в Сене накануне Олимпийских игр-2024. Она выбрала такой способ доказать, что река абсолютно безопасна для проведения состязаний.

Мэр Парижа сдержала обещание и окунулась в Сену
Фото: commons.wikimedia.org by Mbzt, CC BY 3.0

13 июля так же поступила и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.

Дело в том, что ранее НКО по защите окружающей среды Surfrider Foundation сообщила о слишком высокой концентрации болезнетворных бактерий в Сене. В реку из-за поломки систем на насосной станции вылилось порядка 50 миллионов литров сточных вод.

Напомним, что накануне Олимпиады было зафиксировано высокое загрязнение воздуха рядом с олимпийскими объектами в Париже. Это стало известно из исследования национальной ассоциации по улучшению качества воздуха Respire.

Летние Олимпийские игры проведут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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