Мэр Парижа Идальго поплавала в Сене

Мэр Парижа Анн Идальго все таки поплавала в Сене накануне Олимпийских игр-2024. Она выбрала такой способ доказать, что река абсолютно безопасна для проведения состязаний.
13 июля так же поступила и министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера.
Дело в том, что ранее НКО по защите окружающей среды Surfrider Foundation сообщила о слишком высокой концентрации болезнетворных бактерий в Сене. В реку из-за поломки систем на насосной станции вылилось порядка 50 миллионов литров сточных вод.
Напомним, что накануне Олимпиады было зафиксировано высокое загрязнение воздуха рядом с олимпийскими объектами в Париже. Это стало известно из исследования национальной ассоциации по улучшению качества воздуха Respire.
Летние Олимпийские игры проведут с 26 июля по 11 августа 2024 года.
Ученые из Института геологии и геофизики Китайской академии наук уточнили время начала тектонических движений литосферных плит Земли.