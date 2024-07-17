Адиев рассказал о подготовке "Ахмата" к новому сезону

Главный тренер футбольного клуба "Ахмат" Магомед Адиев заявил, что для него большой вызов и серьезная проверка на прочность — готовить сборную к новому сезону в Российской Премьер-Лиге.
Он рассказал, что главной задачей для команды в прошлом сезоне было — не покинуть РПЛ.
"Если бы мне это не удалось сделать, получил бы серьезный удар по самолюбию. Совсем недавно я и Казахстан не смог вывести на Евро", — цитирует тренера "СЭ".
Адиев добавил, что самым качественным матчем "Ахмата" весной стала игра с "Пари НН", также хороший результат был на встрече с "Краснодаром".
"Считаю, подопечные в целом выполнили план на эту встречу. Наверное, вот эти две игры я и выделю. Хотя нельзя не упомянуть и победу над ЦСКА", — добавил Адиев.
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