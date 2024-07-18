Названы самые дорогие футбольные бренды

"Реал" возглавляет топ-10 самых дорогих футбольных брендов в мире

Brand Finance представила свой рейтинг самых дорогих футбольных брендов в мире, пишет sropts. ru.

Фото: flickr.com by uggboy, CC BY 2.0

На первое место вернулся "Реал", выбив "Манчестер Сити". Стоимость бренда испанского клуба составляет 1,81 млрд долларов.

"Манчестер Сити" занимает второе место со стоимостью в 1,73 млрд долларов, а на третьем месте расположилась "Барселона" со стоимостью 1,65 млрд долларов. "Манчестер Юнайтед" (1,5 млрд долларов), "Ливерпуль" (1,48 млрд долларов) и "Бавария" (1,33 млрд долларов) тоже вошли в топ-10 самых дорогих футбольных брендов мира.

В десятке лучших оказались также футбольные клубы:

«ПСЖ» – 1,29 млрд долларов;

«Арсенал» – 1,07 млрд долларов;

«Тоттенхэм» – 930 млн долларов;

«Челси» – 897 млн долларов.