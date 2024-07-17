Занятия бегом подойдут людям разного возраста

Эксперт перечислил преимущества бега

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бег является одним из самых любимых видов спорта среди людей разного возраста. Некоторые выходят на улицу утром для пробежек, кто-то участвует в марафонах или организует групповые забеги, пишет championat.

Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon, CC BY-SA 2.0

Эйваз Шафиев, врач ЛФК и спортивной медицины, что занятия бегом обладают универсальностью. Для одних это способ улучшить физическую форму, для других — способ справиться со стрессом, а для третьих — возможность насладиться ощущением свободы. Независимо от цели бег оказывает положительное воздействие на организм.

Регулярные занятия бегом способствуют укреплению сердечно-сосудистой системы, улучшению ее работоспособности и способности доставлять кровь по всему телу.

Бег является одним из эффективных способов сжигания калорий, привлекая к этому процессу крупные группы мышц. В зависимости от интенсивности и продолжительности тренировки, можно потратить от 300 до 800 калорий в час.

Регулярные занятия бегом могут помочь повысить самооценку и уверенность. Каждая достигнутая цель и пройденное расстояние — это маленькая победа, которая укрепляет уверенность в своих возможностях.

Физическая активность также способствует улучшению памяти, увеличению концентрации внимания и ускорению процессов принятия решений. Это происходит благодаря улучшению кровообращения в мозге и повышению нейропластичности — способности нервных клеток изменяться и формировать новые связи.