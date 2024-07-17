Города, которые могли бы стать столицами летних Олимпийских игр в 2024 году

Какие еще города, кроме Парижа, претендовали на проведение Олимпиады-2024?

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В 2015 году, когда определялся город для проведения Олимпиады-2024, эти города тоже были в списке-претендентов:

Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

Гамбург (Германия), который выиграл внутреннюю борьбу у Берлина,

Рим (Италия), одержавший победу в стране над Флоренцией и Миланом,

Будапешт (Венгрия),

Париж (Франция),

Лос-Анджелес (США) заявлен после отказа Бостона.

Ранее Париж уже принимал Олимпиаду у себя в 1924 году, а Лос-Анджелес — в 1984 году. Поэтому у других городов шансы на победу были минимальны. Вскоре Гамбург отозвал заявку, так его жители против проведения Олимпийских игр. Венгерская оппозиция тоже раскритиковала проведение Игр из-за высоких затрат, поэтому Будапешт вышел из гонки. Финансовые проблемы Италии также не позволили Риму стать городом для проведения соревнований.

Среди участников на проведение летних Олимпийских игр в 2024 году был и Санкт-Петербург.

Однако МОК остановил выбор на Париже.