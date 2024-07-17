Города, которые могли бы стать столицами летних Олимпийских игр в 2024 году

В 2015 году, когда определялся город для проведения Олимпиады-2024, эти города тоже были в списке-претендентов:
Ранее Париж уже принимал Олимпиаду у себя в 1924 году, а Лос-Анджелес — в 1984 году. Поэтому у других городов шансы на победу были минимальны. Вскоре Гамбург отозвал заявку, так его жители против проведения Олимпийских игр. Венгерская оппозиция тоже раскритиковала проведение Игр из-за высоких затрат, поэтому Будапешт вышел из гонки. Финансовые проблемы Италии также не позволили Риму стать городом для проведения соревнований.
Среди участников на проведение летних Олимпийских игр в 2024 году был и Санкт-Петербург.
Однако МОК остановил выбор на Париже.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.