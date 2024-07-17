Спортивный центр нового образца появится в Мурманске

В Мурманске планируют создать "умную" спортивную площадку для занятий функционально-цифровым спортом, пишет "МК в Мурманске".
Подрядчик возведет модульное спортивное сооружение, предназначенное для проведения тренировок. Внутри здания будут выделены зоны для киберспорта и открытых спортивных мероприятий. В рамках нового центра будут доступны занятия по фиджитал-футболу, фиджитал-стритболу и воркауту.
Организатором строительства выступает Центр спортивной подготовки Мурманской области. Начальная стоимость контракта составляет более 72 млн рублей.
Сейчас на этапе подачи заявок от потенциальных подрядчиков, которые заинтересованы в выполнении проекта. Заявки принимались до 15 июля, работы должны быть завершены к 15 сентября.
В июне 2023 года в Мурманской области уже прошел первый в регионе турнир по фиджитал-баскетболу.
Июль — месяц, когда розы отдыхают от цветения и набираются сил для следующей волны. В этот период важно произвести обрезку кустов и правильно их подкормить, чтобы розы порадовали пышными и красивыми цветами.